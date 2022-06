Vigilante aniquilado en masacre de Buffalo inspira proyecto de ley para prohibir venta de chalecos antibalas

Cansada de las provocaciones, una mujer originaria del estado de Quintana Roo, en México, decidió llamar furiosa al 911 y acusar a su vecina de incitar a su marido a la infidelidad.

La mujer dijo que su vecina, de manera premeditada, colgaba en el tendedor prendas íntimas para que se sequen en el patio.

Según se dio a conocer, la denunciante de nombre, Yuvitza , alegó que su vecina quebranta “la buena moral y la decencia” al colgar las tangas diminutas que se ven desde su casa y las cuales pueden seducir a su esposo al verlas todos los días.

Tras la llamada, los efectivos policiales fueron al domicilio de la mujer, ubicada en la zona residencial de Las Brisas, para intentar dialogar y que ambas lleguen a un acuerdo para frenar con las peleas.

Las autoridades entrevistaron a la mujer de 42 años y esta le dijo que su “joven vecina” intentaba engatusar a su marido para que la dejara y se fuera con ella.

No obstante, los policías no pudieron hacer nada, pues la “joven vecina” no estaba cometiendo ningún delito al colgar sus prendas íntimas.