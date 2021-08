VIDEO | Universitario le reclama a catedrático porque no sabe impartir clases

Foto: cortesía de Noticiero Televisa

Un universitario le reclamó a un catedrático a través de una videollamada , porque no sabe impartir clases. El caso se volvió viral en redes sociales.

Según Noticiero Televisa, el joven estudia la carrera de Derecho y en su participación le reclamó porque ejercía mucha presión sobre él, pese que apenas tenía poco de impartir la clase.

“No me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace”, dijo el joven.

Cabe destacar que el tono utilizado por el estudiante fue tranquilo y de la misma forma respondió el maestro, al que se le pudo ver sorprendido por los reclamos.