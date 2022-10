Grupo de sicarios fuertemente armados masacran a 12 personas en bar El Pantano

Doce personas fueron asesinadas por un grupo de sicarios en el bar El Pantano ubicado en la colonia 12 de Diciembre de Irapuato, estado de Guanajuato, México. Las víctimas mortales son seis hombres y seis mujeres. Otras tres personas resultaron gravemente heridas.

La Policía local informó que el grupo de hombres armados ingresó por lo menos en tres vehículos de los cuales se bajaron y con armas largas comenzaron a dispararles a las víctimas.

Una mujer que estaba en el bar intentó escapar pero la siguieron, le dieron alcance y la ejecutaron en una calle. Entre las víctimas hay clientes y empleados.

“Todo ocurrió en cuestión de minutos, no sé, como entre cuatro y cinco minutos, pero para mí fueron eternos; se escucharon varias descargas. Yo me encerré con mis dos hijos en mi recámara, pero de verdad se escucharon como de 40 a 50 balazos; me puse a rezar por mis hijos y después solo escuchamos como arrancaban los vehículos y todo quedaba en calma”, relató una vecina.

Según publicó el periódico AM Noticias, después de la masacre se llenó de personas que imploraban a las autoridades que las dejaran pasar para ver si entre las víctimas estaban sus familiares.

Al lugar llegaron al menos menos 15 patrullas con elementos de la Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.