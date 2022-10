Presidente Bukele pide proteger los derechos de personas honradas

Nayib Bukele, presidente de la república, criticó que anteriormente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) fue utilizada para defender los derechos de los delincuentes en detrimento de los de la población honrada.

Esta crítica la hizo durante una reunión el sábado anterior por la noche con el Gabinete de Seguridad; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y la nueva titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, quien sustituyó al exprocurador y exfinancista del FMLN José Apolonio Tobar Serrano.

«Nadie duda de que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted [procuradora] lo hizo y no me acuerdo, no han defendido los derechos humanos de la gente honrada», afirmó el mandatario.

Actualmente y desde el 27 de marzo, en El Salvador se implementa el régimen de excepción para combatir a las pandillas. La medida, que se basa en la Constitución, fue solicitada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Legislativa. La última prórroga, por 30 días más, se aprobó el viernes anterior.

Sin embargo, ONG nacionales e internacionales, defensoras y promotoras de los derechos humanos, se han quejado de que la herramienta constitucional, presuntamente, ha servido para vulnerar los derechos de las personas capturadas y luego enviadas a los centros penitenciarios.

No obstante, el Ejecutivo ha señalado que el estado de excepción ha servido para desarticular las estructuras criminales, capturar a más de 55,000 integrantes, golpear sus finanzas y decomisar ilícitos, como armas de fuego y droga.

«Como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONG, incluso, está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y de la gran mayoría de la gente honrada a nadie le importa sus derechos», dijo.

El mandatario argumentó que durante 30 años —tiempo que gobernaron ARENA y el FMLN— los delincuentes asesinaron, extorsionaron, violaron y amenazaron a la población honrada, pero nadie dijo nada. La nueva procuradora asintió que las palabras del presidente Bukele eran ciertas.

En Twitter, Caballero se mostró en favor de trabajar coordinadamente para resolver las deudas que el Estado tiene con los salvadoreños.

«Del esfuerzo de concertación y coordinación conjunta, depende la verdadera solución de las grandes deudas del Estado salvadoreño, que la población exige que se conozcan y se atiendan con sustentabilidad e inmediatez en esta nueva era democrática de la sociedad salvadoreña», dijo la funcionaria, quien anteriormente ocupó ese cargo gracias a los votos de los diputados de ARENA y del FMLN.

