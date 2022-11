VIDEO | Sujeto arrebata bolso a una ancianita tirándola al piso en El Bronx

Los asaltos en la ciudad de Nueva York continúan. Ahora fue el turno a una adulta mayor de 77 años, a quien un sujeto le arrebató el bolso, tirando al piso a la indefensa mujer.

Los hechos ocurrieron el viernes por la mañana en un edificio ubiicado en la avenida Kossuth y el East Mosholu Parkway North.

En un video compartido por la NYPD muestra el momento en que la adulta mayor camina lentamente por un pasillo, luce encorvada, seguida de cerca por un sujeto, quien le arrebata el bolso.

Ella no parece luchar, pero cuando el atacante jaló el bolso del brazo, ella parecía atascada, por lo que cayó al piso.

El ratero escapó y la Policía pide ayuda para localizarlo.

🚨WANTED for ROBBERY: On 11/18 at 8:30 am, a 77-year-old female entered her apartment building located in the vicinity of Kossuth Ave & East Mosholu Parkway North. While inside, the suspect forcibly grabbed her purse & fled. If you have any info, contact @NYPDTips at 800-577-TIPS pic.twitter.com/EHkkl6jDR6