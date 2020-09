VIDEO | Perro callejero interrumpe escena de teatro por tratar de ayudar un actor

El amor y la empatía de los perros no dejan de sorprendernos cada día; y es que durante mucho tiempo, los dueños de mascotas y los entrenadores han sido conscientes de la capacidad que tienen los canes para percibir las emociones de un ser humano.

Un ejemplo de ello ocurrió en la ciudad de Izmit, en Turquía, donde un perro callejero interrumpió un espectáculo al aire libre para tratar de ayudar a un actor que fingía estar muriendo.

Durante su interpretación, el actor Numan Ertugrul Uzunsoy se tiró al suelo creando la impresión de padecer un enorme dolor. El artista no se dio cuenta entonces de que un can se le acercó para tratar de ayudarle.

«Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba», confesó Uzunsoy.

La impresionante reacción del can quedó registrada en video y luego compartida en redes sociales, donde se volvió viral en poco tiempo. Por su parte, los internautas no tardaron en reaccionar conmovidos por la espontanea reacción del perrito.