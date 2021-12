VIDEO | Madre amenaza de muerte a su hijo con un machete en el cuello porque padre del niño la dejó

Un video que se popularizó en redes sociales muestra cuando una madre en Colombia le pone un machete en el cuello a su hijo menor de edad y amenaza con matarlo.

El incidente fue grabado en una vivienda en Alto Baudó, en Chocó.

“Como Daimar no te duele, como lo que le pasa a Daimar no te duele, malparido”, expresa la mujer mientras el menor no para de gritar y llorar.

“Aquí me las vas a pagar, malparido”, insiste la abusadora.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó este miércoles que asumió jurisdicción en el caso del menor.

Personal de la entidad trasladó a la víctima de 6 años a un hogar sustituto, aparentemente con otro familiar.

“Con respecto al caso del menor de edad en Chocó, ICBF trabaja en conjunto con la Comisaría de Familia del Alto Baudó en la activación de la ruta para verificar y garantizar los derechos de niño amenazado. ¡Los niños y niñas deben tener entornos protectores! #EsHoraDeCambiar”, lee un tuit de la oficina.

El reporte de Zona Cero precisa que el video fue divulgado inicialmente en la cuenta del activista Luis Ernesto Olave, vocero de Movida Colombia.

“Los hechos tienen que ver con una situación pasional, pero el que estaba asumiendo los costos era el niño de 6 años”,indicó por su parte el coronel Clauder Cardona, comandante de la Policía del Chocó. No está claro si las autoridades procesaron criminalmente a la mujer o están en proceso, a pesar de que los reportes indican que enfrentará cargos por el delito de violencia intrafamiliar.

Alegadamente, la mujer la emprendió contra el niño luego de que el padre de este la dejara.