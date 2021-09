VIDEO | Exboxeador Óscar de la Hoya confiesa que una mujer le robó su inocencia cuando era niño

El exboxeador campeón del mundo, Óscar de la Hoya, hizo una confesión muy íntima; cuando era niño, una mujer 22 años mayor abusó sexualmente de él, lo que lo llevó a buscar refugio en el alcohol y las drogas.

El traumático momento que marcó a de la Hoya ocurrió cuando el exboxeador tenía 13 años, cuando estaba en Hawai participando en una competencia, reconoció el excampeón del mundo.

“Puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era niño. Son muchas cosas desde adentro, hombre, me quema… tengo que lidiar con el pequeño Óscar. Fui violado a los 13 años por una mujer mayor, entonces son muchas cosas… a esa edad perdí mi virginidad al ser violado básicamente. Estaba en Hawái en un torneo, ella tenía como 35“, relató Óscar de la Hoya al diario Los Ángeles Times.

Hoy en día “tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me da fuego, me da las ganas, como si todo lo que pasara fuera por una razón, la vida ha sido dura, siempre me ha arrastrado seis píes bajo tierra, he estado ahí, casi he estado ahí… suprimí todo, reprimes todo y vives esta vida del ‘Golden Boy’ pero luego ves que eso está ahí todavía”, prosiguió de la Hoya.

El exboxeador agregó que nunca meditó sobre lo ocurrido, “nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, ¿cómo lidias con eso? Tomando, ahogándome en el alcohol. Tratas de olvidar o estás tratando de desconectarte. Fue muy traumático“.

En medio de su consumo de alcohol y drogas para superar el traumático suceso, Óscar de la Hoya precisó que recurrió a un shaman y fue de esa forma cómo pudo salir de esa crisis.

Ver Video Acá.