VIDEO: León escapa de jaula en zoológico privado y mata a su cuidador

Es verdad que organizar una cena de Navidad para la familia puede resultar costoso y requerir muchos esfuerzos para tener todo listo y a punto, pero la familia política de una mujer he llegado a los extremos. “Mis suegros nos están cobrando la cena de Navidad en su casa”, relató una mujer en un foro con el objetivo de recibir algunas opiniones en torno a su situación.

“Básicamente, nos cobran por familia por la cena. Nunca habían cobrado antes, pero aparentemente debido a que tienen a mucha gente este año, han decidido cobrar”, escribió la mujer en el foro Mumsnet,, identificada con el usuario “729927luc”. “No quiero parecer apretado, pero cobrar por la cena de Navidad para mí simplemente se siente mal”, escribió la atribulada madre.

La mujer escribió también que la mejor opción tal vez hubiera sido que los suegros pidieran un platillo a cada asistente para compartir, pero cobrar parece un exceso, porque además luego de la fiesta dividirán de igual manera el costo de la champaña que se consuma. Por su parte, el esposo de la usuaria apoya la decisión de sus padres diciendo que ellos harán el trabajo duro, por lo que hay que comprender su determinación.

Y aunque la noticia desanimó a la mujer sobre querer celebrar la Navidad al lado de su familia política, “¡por supuesto que lo haré para mantener la paz!” finaliza en su post.

Los comentarios de los usuarios ante la difícil situación familiar no se hicieron esperar. “Diles que pasarás un buen día de Navidad en casa y que se jodan”, escribió uno. “No entiendo esta mentalidad. Me quedaría en casa. No cobras a las personas por cenar en tu propia casa sin importar el día del año que sea”, señaló otro. “Creo que eso es realmente descarado, especialmente si tú los has alojado anteriormente”, opinó un tercero.

“729927luc” apuntó que aunque ella se quedaría muy feliz en casa, “eso solo molestará a mi esposo y mi pequeño disfrutará ir y estar con sus primos”, por lo que de todos modos asistirá a la celebración. Al respecto, otra persona le comentó: “Quedarse en casa. ¡Bebe champán todo el día y tira las llaves del coche al jardín!”. Y otra más le sugirió: “Yo también me quedaría en casa, pero pareces decidida a ir a toda costa, así que tendrás que aguantarlo. Qué loco”.