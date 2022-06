Tragedia en Argentina: el incendio de un edificio en Buenos Aires deja un saldo de 5 muertos y 35 heridos

Un video compartido en Twitter que muestra el momento en que una pasajera aérea le pasa por encima a otros viajeros sentados en una fila para llegar al asiento de la ventana se ha vuelto viral.

La joven que regresaba del baño, básicamente, se trepa sobre las personas que están sentadas, una de las que parece tener un menor en su regazo. La osada se agarra de los asientos de otros viajeros para llegar a su espacio.

The most criminal activity I’ve ever seen on an airplane. This woman was hopping over other passengers the whole 7 hour flight. @PassengerShame pic.twitter.com/drET3BGBWv