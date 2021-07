Taxista vive “de milagro” luego que su carro fuera atravesado: Asegura que un ser brillante lo salvó de morir

Harto de estar atascado en el tráfico, el conductor Jimmy Jennings decidió lanzarse al río desde un puente en Louisiana, generando una historia frenética con un milagroso final feliz y uno de los videos más insólitos de los últimos días en EE.UU.

Jennings tomó el viernes 9 de julio una decisión que pudo haber sido mortal y aunque sobrevivió, fue arrestado. Todo comenzó cuando se quedó varado en su camioneta en un puente de la Interestatal 10 en Butte La Rose (I-10 West), sobre el río Atchafalaya, debido a un choque de 10 autos que produjo un cierre de varias horas.

Se bajó corriendo de su camioneta y se lazó al río a una velocidad estimada en 55 mph, ante la mirada atónita de varios presentes. “Cuando golpeé el agua, mi hombro se levantó, me lastimé un poco, pero comencé a nadar”, narró Jennings a ABC News. “No pude volver a la orilla porque la corriente era demasiado fuerte”.

Khory Vaughan, un amigo de Jennings que estaba con él en el momento del lanzamiento y grabó el video, le dijo a WBRZ-TV: “Estamos familiarizados con el agua (y el área), pero no creo que estuviera preparado para lo que vino con él “.

El salto desencadenó una búsqueda frenética de Jennings. “Me quedé en el agua probablemente alrededor de… tenía un reloj puesto, lo miré, probablemente alrededor de 2,5 a 3 horas. Pensé que iba a morir, pero Dios me salvó”, afirmó. Finalmente, se encontró nuevamente en tierra.

Luego Jennings pasó aproximadamente una hora en un vehículo todo terreno ATV que consiguió, tratando de encontrar el camino de regreso. Luego se dio cuenta de que estaba en una isla. “Fue bastante loco volver a la orilla. Tuve que caminar. Donde estaba, ni siquiera podía ver el puente”.

Jennings dijo que encontró una casa y trató de localizar a alguien en busca de ayuda. También halló un bote y lo tomó para volver a la civilización. Fue entonces cuando fue recibido por la policía.

“Estaba caminando y escuché a los oficiales venir detrás de mí con sus armas y me dijeron que levantara las manos, pero no pude porque me lastimé los hombros por la caída”, dijo Jennings. “Todos me apuntaban con sus armas. Me decían ‘tírate al suelo, tírate al suelo’. Así que me eché al suelo, los escuché y me esposaron”.

La policía lo llevó a una ambulancia para que los paramédicos pudieran revisarlo. La oficina del alguacil de la parroquia St. Martin dijo que Jennings fue citado por travesuras criminales y allanamiento de morada.

Jennings escribió más tarde en Facebook que saltar fue una mala decisión y le dio crédito a los equipos de rescate por haberle salvado la vida.