Sicarios asesinan a cuatro personas y lesionan a otras seis en el norte de Barranquilla, Colombia

En Costa Rica, en el último año, las cifras de violencia ha aumentado con respecto a años anteriores, según el reporte realizado por distintos medios locales, los cuales informaron, hace alguna semanas, que el Gobierno de ese país estaría viendo la posibilidad de imponer un estado de excepción similar al que existe en El Salvador.

Sin embargo, en una conferencia de prensa, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró a la población que la posibilidad de adoptar las medidas salvadoreñas es falsa.

Durante su intervención, el mandatario costarricense mencionó que había recibido comentarios en los que le pedían «seguridad estilo Bukele» (en referencia al régimen de excepción). Ante ello, Chaves comentó que «en Costa Rica no tenemos Ejército, tenemos garantías», por lo que indicó que no se podía arrestar a la gente así como se arrestan en otros países como Perú.

También advirtió que en su país no tiene la capacidad de decretar un estado de excepción, porque «no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico-político como los salvadoreños. Entonces no digan ah es que queremos vivir como se vive en Suiza, ir a esquiar en la nieve todos los sábados. No, aquí no hay nieve».

Asimismo, enfatizó que los problemas en Costa Rica deben resolverse de acuerdo con su realidad política. «Yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Osea que estoy poniendo el problema como es. Peor no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo a la persona que me mandó ese texto», agregó el mandatario.

🇨🇷 Presidente Rodrigo Chaves: “Lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”



Conferencia de prensa, 25 de enero 2023 pic.twitter.com/zVWgkRNlJt — Jenny Amar (@AM_jeann) January 27, 2023

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...