Perro mata a su dueño en Kansas luego de disparar rifle por accidente

Dos canguros que estaban peleando cayeron encima de una tienda de campaña en la que dormían cuatro niñas en un ‘camping’ de la localidad de South West Rocks, en el este de Australia, informa The Canberra Times.

La pelea entre los dos animales, que duró siete minutos, tuvo lugar el 14 de enero en el campamento Trial Bay Gaol y fue grabada en vídeo por un turista, Larry Whiteman, que se dirigía a pescar por la mañana. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los dos canguros chocando contra varios muebles de jardín antes de descender por una colina hacia las tiendas de campaña, en un momento en que la mayoría de los turistas estaban durmiendo.

IN-TENTS FIGHT: Two boxing kangaroos have crashed into a sleeping family's tent at Trial Bay Gaol Campground on the NSW Mid North Coast.



A tent pole was the only thing that stopped the kangaroos from falling inside.



It's believed the pair were fighting over a female. #9News pic.twitter.com/0m4AHIgK98