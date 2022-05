Niño de 2 años sufre terribles heridas cuando su padre lo arrolló al retroceder con cortadora de césped

Un joven hispano desaparecido cuyo cuerpo fue encontrado baleado, apuñalado y quemado, posiblemente había ganado un millón de dólares en la lotería, según los informes.

El cuerpo de Francis Decero, de 25 años, fue encontrado en los arbustos por un grupo de niños en el sur de Filadelfia el miércoles, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación por homicidio.

