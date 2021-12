Niña de 11 años apuñala a su hermana de 14 por una pelea familiar en Colombia

La carta a Santa Clausenviada en globo por una niña de 8 años de Nogales, Sonora, cuyo destino era el Polo Norte, terminó en manos de una pareja de Arizona, que hizo lo que estuvo a su alcance para cumplir su sueño.

“Nosotros queríamos que llegara a Santa”, dijo Dayami Leyva, en entrevista con Univision Arizona que dio a conocer la historia.

Del otro lado de la frontera, una pareja, quien perdió a su único hijo hace 12 años, encontró el globo rojo tirado en el piso.

Randy Heiss vio el objeto en el suelo, y aunque en inicio pensó que se trataba de basura, al levantarlo se llevó la sorpresa de que se trataba de una carta para Santa Claus.

“Él no entendía bien la carta y me dijo: mira qué es esto, mira lo que encontré. Estaba bien emocionado, porque creo que él había aventado un globo de niño y me dijo: mira la tenemos que encontrar”, dijo Marcella Heiss, esposa de Randy, quien halló la carta en diciembre de 2018.

En la carta, Dayami le pedía a Santa juguetes, cosas para dibujar, pero también le decía “Tráeme lo que puedas”. Randy y Marcela no perdieron tiempo y se movilizaron para hallar a la pequeñita dueña de la carta, para eso acudieron a radio Xeny, una emisora local.

La historia de Navidad tuvo tanto impacto, que los involucrados fueron contactados por productores asociados con la empresa de juguetes Mattel, quienes expresaron su interés en convertir esta historia en una película.

La historia llegará a los cines con el nombre tentativo de “Christmas Ballon”. Luis Guerrero, productor de Vital Pictures y de la película detalló por qué se interesaron en llevar este relato a la pantalla grande.

“Cuando seres queridos hacen cosas con el espíritu navideño y el corazón… lo hacen porque quieren ayudar…en este caso, cumplir un deseo de una niña y para nosotros ese mensaje es universal”, comentó en entrevista con Univision.

Los protagonistas de esta historia se han mostrado felices de que se vaya a hacer una película al respecto.

Actualmente se está escribiendo el guion de esta historia que sucedió en 2018, por lo que la cinta “ Christmas Balloon” podría estar lista dentro de poco tiempo.