Tres personas perdieron la vida tras un choque de carro en bosque de Nueva York

El año que termina deja al descubierto la complejidad política por la que atraviesa Estados Unidos en varios aspectos, muchos de ellos seguirán siendo tema de conversación en 2023 y otros más quedarán solo en la historia.

Hubo cinco hechos que no solo se convirtieron en tendencia por su importancia, sino que marcaron el rumbo de millones de personas que viven en Estados Unidos, llámense estadounidenses de nacimiento o inmigrantes en busca de una oportunidad.

Roe vs. Wade

Activista por el derecho al aborto enfrentan una larga lucha por defenderlo en muchos estados. Crédito: CHANDAN KHANNA / GETTY IMAGES

Julio de 2022 será un mes recordado en la historia del país porque la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe vs. Wade que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. La decisión que fue respaldada por un grupo de jueces conservadores se abrió el camino para que el aborto fuera ilegal en los estados que así lo decidieran.

Tras el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, trece estados aprobaron anticipadamente leyes que lo prohibían en automático. De acuerdo con la organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo, Planned Parenthood, a más de 36 millones de mujeres en edad reproductiva se les negará la opción de decidir sobre su cuerpo.

Mientras Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming prohíben el aborto, otros estados seguirán practicando abortos, no solo para las mujeres que vivan en uno de ellos, sino para aquellas que vivan en uno de los estados donde está prohibida la práctica.

Biden anuncia la muerte del líder de Al Qaeda

Osama bin Laden (der.) y su sucesor Ayman al-Zawahiri (izq.) en mayo de 1998. Crédito: CNN / GETTY IMAGES

El presidente Joe Biden confirmó a primera hora del 1 de agosto la muerte del líder de Al Qaeda, Ayamn Al Zawahiri, tras un ataque con dron estadounidense en Afganistán, sin duda, un gran golpe en la organización terrorista.

“El sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul, en Afganistán, que mató al emir de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri”, afirmó el presidente, quien habló por televisión desde la Casa Blanca y agregó “se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no está”.

Nancy Pelosi desafía a China y viaja a Taiwán

Pelosi a su llegada al Parlamento de Taiwán. Crédito: REUTERS

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ignoró las advertencias de la administración Biden sobre el riesgo de hacer una visita a Taiwán. Incluso, se le informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la visita y aseguró que “si juegas con fuego te quemarás”, declaración a la que restó importancia e hizo la visita donde pidió “apoyar a Taiwán, que es una isla de resiliencia”.

La visita provocó que China prohibiera los envíos de más de 100 exportadores de alimentos taiwaneses en un aparente intento de aumentar la presión económica y suspendió las exportaciones de arena natural. Además, anunció planes para realizar ejercicios militares poco después de que Pelosi volara a Taiwán.

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi da un paso atrás. Crédito: Drew Angerer / Getty Images

Nancy Pelosi abandona el liderazgo de los demócratas

Nancy Pelosi anunció que abandonaría el liderazgo de los demócratas en la Cámara de Representantes tras perder la mayoría. La veterana aseguró que no aspira a ningún cargo después de que el control de la Cámara pasó a manos republicanas “Es hora de dar paso a una nueva generación de demócratas”.

La decisión de Nancy Pelosi llegó horas después de que los demócratas perdieran la mayoría en la cámara baja, pero mantuvieran el control del Senado, frente a los republicanos después de las elecciones de mitad de periodo celebradas el pasado 8 de noviembre.

Cargos criminales contra Trump por asalto al Capitolio

Alborotadores del Capitolio. Crédito: Spencer Platt / Getty Images

La negativa de Donald Trump de aceptar que perdió las elecciones el 2020 orilló al grupo de choque MAGA a iniciar una trifulca en el Capitolio. Dos años después de aquel acto de violencia, justo cuando el exmandatario anunció que buscaría una vez más la presidencia, el Comité de la Cámara de Representantes hizo recomendaciones sobre criminales contra el también magnate debido a su participación en el alboroto el 6 de enero.

Los miembros del panel votaron para enviar a los fiscales del Departamento de Justicia, DOJ, DOJ, una recomendación de que el expresidente sea acusado de cuatro delitos: incitar o colaborar en una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa.

Trump parece haber tomado a la ligera las recomendaciones.

“Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte”, dijo.

