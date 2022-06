Joven de 21 años le corta la garganta a su esposa, la toma de la mano y le toca su canción preferida mientras ella moría

Un hombre de 21 años fue arrestado después de confesar que le cortó la garganta de su esposa porque estaba muy enojado con ella. Mientras la víctima moría, él tocaba su canción favorita y le sostenía la mano.

El acusado que responde al nombre de Xichen Yang enfrenta cargos de asesinato y manipulación de pruebas, según el Departamento de Policía de Altamonte Springs, por la muerte de su esposa Nhu Quynh Pham, quien fue encontrada en un charco de su propia sangre, explicaron las autoridades.

Los oficiales de la policía respondieron a una llamada de control de bienestar, después de que Xichen Yang no se presentó a trabajar. Cuando entraron al apartamento, encontraron a Nhu Quynh Pham acostada en una bañera en un charco de sangre y con la garganta cortada.

Man accused of cutting wife's throat, holding her hand as she died faces Florida judge #seminolecounty #florida #xichenyang #wife #murder #c pic.twitter.com/yCIeG676LU