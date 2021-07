Joe Biden sobre el aumento de contagios en EEUU: “Tenemos una pandemia de los no vacunados”

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden expresó este miércoles su frustración por la baja taza de vacunación contra el COVID-19 que existe en su nación y dijo que es “enormemente importante” que los estadounidenses den un paso adelante y se vacunen contra el virus.

Biden dijo que la crisis de salud pública se ha convertido en gran medida en un problema de los no vacunados, ya que la propagación de la variante delta ha provocado un aumento de las infecciones en todo el país. “Tenemos una pandemia para los que no se han vacunado: es así de básico, así de simple”, resaltó.

“Si te vacunas, no vas a ser hospitalizado, no vas a estar en la unidad de cuidados intensivos y no vas a morir”, agregó el mandatario estadounidense.

De acuerdo con la cadena Infobae, las hospitalizaciones y las muertes en EEUU son casi todas entre los no vacunados. Pero los casos de COVID-19 casi se han triplicado en Estados Unidos en dos semanas.