FOTOS + 18 AÑOS | Guatemala registra al menos 50 muertos por tormenta tropical Eta

Miles de chicos españoles acudieron ayer miércoles, a sus institutos vestidos con falda. Se ha tratado de un movimiento reivindicativo que pretendía mostrar su solidaridad con un alumno y denunciar actitudes machistas como la de adjudicar género a las prendas de ropa.

Todo comenzó con un video en la conocida red social TikTok. Mikel, un adolescente del norte de España, se propuso llevar a cabo una pequeña acción para mostrar su compromiso con el feminismo. Así, acudió a su instituto con una falda, después de ver que en otros países se habían realizado actuaciones similares.

La sorpresa llegó cuando en medio de una clase su profesor le sacó del aula para llevarle a ver al psicólogo, mientras no paraba de preguntarle si se sentía identificado por el género femenino. “No me pongo ningún género, y si me tengo que poner, soy un tío”, relataba en su publicación, en la que hacía hincapié en que se había puesto falda porque le apetecía. Mikel acabó siendo castigado, no así otras compañeras de clase que habían acudido con la misma prenda de ropa.

Este incidente ha dado lugar a un movimiento de solidaridad en toda España que se ha hecho visible a través de TikTok. Miles de chicos han asistido a sus clases vestidos con diferentes tipos de faldas para apoyar a Mikel.

Bajo el ‘hashtag’ #4noviembre se han etiquetado miles de videos mostrando a chicos y chicas en sus centros escolares con faldas para reclamar que ninguna prenda de ropa tiene género, luchar contra los estereotipos y denunciar actitudes machistas que todavía tienen lugar dentro de las aulas y en otros ambientes de la sociedad.