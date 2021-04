Ecuador declara restricciones de movilidad ante aumento de casos por COVID-19

Un niño de 7 años fue acusado de violación en Brasher Falls, población del norte del estado Nueva York cerca de la frontera con Canadá.

El menor fue arrestado por la policía estatal el pasado 23 de marzo, en relación con un incidente que ocurrió el Día de Acción de Gracias de 2020, informó ayer la estación local WWNY, afiliada de CBS.

Fue acusado de violación en tercer grado y luego puesto en libertad, a la espera de ser juzgado en un Tribunal de Familia. No fue identificado ni tampoco se revelaron más detalles del supuesto ultraje sexual.

Anthony Martone, un abogado de Queens (NYC) que maneja casos de defensa juvenil, le dijo a la estación que el caso es “absurdo”. “Instintivamente, no debería suceder que un niño de 7 años, no creo que ni siquiera puedas darte cuenta de lo que estás haciendo” a esa edad. “Tendrían que demostrar que él realmente cometió físicamente este acto, lo que a mí me parece casi imposible”.

Según los informes, Martone dijo que parece que el niño está siendo acusado como delincuente juvenil, pero un proyecto de ley pendiente en Albany elevaría el umbral de edad para ese cargo de 7 a 12 años.