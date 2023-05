Biden y McCarthy se reúnen para hablar del techo de deuda, pero no llegan a ningún acuerdo

Una estadounidense que escribió un libro sobre cómo enfrentar el duelo tras la muerte de su esposo fue acusada de su asesinato, informaron fuentes judiciales el martes.

Kouri Richins escribió el libro “Are You With Me? (¿Estás conmigo?)” en los meses posteriores a la muerte de su esposo, Eric Richins, que fue encontrado sin vida en su casa en Utah, en marzo de 2022.

Richins dijo a la policía que había mezclado un trago para su esposo y se lo llevó a la cama. Cuando volvió más tarde encontró que él estaba “frío al tacto”, según reportó Fox 13 el lunes.

Una autopsia reveló que fue una muerte por sobredosis de fentanilo, con cinco veces la cantidad letal en su cuerpo.

Los investigadores encontraron que Kouri Richins había pedido a un conocido que le consiguiera una fuerte prescripción de medicamento para el dolor, específicamente “algo del tipo Michael Jackson”. Richins recibió hasta 30 píldoras de fentanilo.

After her husband died last year, she wrote a children’s book on grief. Now she’s charged in his death. Kouri Richins is accused in charging documents of poisoning her husband with a lethal dose of fentanyl. Her lawyer declined comment. https://t.co/ENix7hiNnl