El Salvador destaca en concurso de salto internacional

Wendy Beatriz Ascencio Godínez se especializa en las pruebas de fondo de la Federación Salvadoreña de Atletismo y ha logrado cosechar una serie de éxitos, tanto a nivel nacional como internacional.

FOTO: CORTESÍA

Portando la camiseta del Club Betania, recientemente logró coronarse como la campeona nacional de campo traviesa, luego de ubicarse en las primeras posiciones en las dos fechas disputadas.

Originaria del Cantón Cara Sucia, municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán, Ascencio ha acumulado una extensa colección de logros que le han permitido hacerse de un propio nombre en el atletismo.

“Cuando empecé a correr gané primer lugar, entonces, por eso quise seguir haciéndolo, y porque mis padres siempre me apoyaron, porque la motivación siempre ha sido de ellos”, declara Ascencio al recordar sus inicios en el atletismo.

“En Cara Sucia tuve mis primeros tres años de practicar, posteriormente me fui para Armenia, en donde tuve un cambio de entrenador, y posteriormente, tras cuatro años, luego por razones de estudio me fui para San Salvador”, cuenta la atleta.

Como parte de su extensa colección de títulos, la fondista logró el campeonato centroamericano juvenil 2014, en Nicaragua, en las pruebas de 1,500 metros planos y en los 5,000 planos en la que también impuso un nuevo récord nacional que se mantiene vigente a la fecha, con un tiempo de 18.38.58.

Pero la cosecha no terminó ahí, ya que durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil, realizado ese mismo año en México, obtuvo tres medallas de bronce en los 1,500 metros planos, 3,000 y 5,000, pruebas que le gusta hacer y combinar con el campo traviesa.

Ya en 2015 sumó una medalla de bronce en el Centroamericano Mayor en Nicaragua, en la prueba de los 5,000 metros planos.

Posteriormente, en 2016, durante el Norte, Centroamérica y del Caribe de Atletismo (NACAC) sumó dos bronces, en los 10,000 metros planos y en los 5,000. Para 2018, durante el Campeonato Panamericano de Cross se agenció una medalla de plata.

Su palmarés continuó incrementándose, ya que en 2020, durante el XIII Cross Country celebrado en La Ceiba, Honduras, se colgó la medalla de plata en los 10 km y oro en el relevo 4 x 1,000.

Campeona nacional desde 2011, Ascencio, sin duda ha dominado las pruebas de fondo con mucha solvencia, y a su criterio, seguirá luchando por encontrar nuevos derroteros que la lleven a crecer como atleta.

“Siempre he sido campeona nacional en la prueba de los 5,000 metros planos desde 2011”, menciona, siendo su prueba fuerte.

Wendy, además de entrenar, continúa su preparación académica cursando su quinto año de la licenciatura de educación física, en la Universidad de El Salvador. Y de momento, debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, lo hace de manera virtual.

“Por motivos de la pandemia, ya no estoy en San Salvador, estaba estudiando (presencial), pero como ahora es en línea, me he ido para mi casa, para San Francisco Menéndez, desde donde estudio y entreno. Es más fácil entrenar porque salgo a los bosques donde no hay gente, por lo que me mantengo en un aislamiento físico”, asegura la fondista, quien no pierde las ganas de seguir sumando triunfos a su vasta carrera deportiva.