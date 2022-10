VIDEO: Luchador mexicano sufre convulsiones en plena pelea

Foto: Cortesía

El futbolista argentino Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín anunció este lunes su retirada del fútbol profesional, al finalizar la temporada con el Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS) de EE.UU.

«Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión: llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos», dijo el jugador, de 34 años, en una conferencia de prensa, donde no pudo contener las lágrimas.

Higuaín comentó que se retira después de 17 años y medio de carrera en el fútbol profesional. «Siento que el fútbol me dio muchísimo y me voy habiendo dado todo de mí y más», recalcó.

«Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí», enfatizó en la conferencia de prensa.

Su trayectoria

En la conferencia de prensa, el delantero argentino recordó que «todo comenzó desde muy pequeño», jugando en su barrio, en la escuela y en el Club Atlético Palermo, al que también agradeció porque le hizo pasar «una infancia maravillosa».

Higuaín, nacido en Francia pero de nacionalidad argentina, debutó en la temporada 2004/2005 con el club argentino River Plate. En ese equipo disputó tres temporadas, hasta el 2007, antes de dar el salto al fútbol europeo.

Posteriormente, el delantero argentino vistió la camiseta del Real Madrid, en España, club en el que permaneció por siete temporadas.

En 2013, fue fichado por el Nápoles de Italia, quedándose hasta 2016. Y en ese país estuvo también en las filas de la Juventus —en dos oportunidades— y Milán; aunque con un breve paso por el Chelsea, en Inglaterra.

Desde 2020 estuvo en el Inter de Miami, en EE.UU., donde finalmente puso fin a su carrera en el fútbol profesional.

El ‘Pipita’ también fue un referente muy importante de la Selección argentina, con la que marcó 31 goles en 75 partidos.

Con la albiceleste estuvo en tres copas del mundo, en las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, jugando 14 partidos y anotando cinco goles.

En este paso por el fútbol profesional se alzó con 22 títulos colectivos e individuales.