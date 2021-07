VIDEO | Esto dicen los periodistas mexicanos sobre el duelo del “Tri” ante El Salvador

El periódico El Confidencial de España publicó, este miércoles, una nueva conversación de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, donde apunta con descalificadoras palabras contra Cristiano Ronaldo y José Mourinho.

A diferencia de la duras críticas contra Casillas y Raúl, que fueron grabadas de una charla que Florentino protagonizó en 2006, cuando no era presidente del Real Madrid, los nuevos audios son del 2012.

. “Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Se creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial… ¿Por qué crees que hace esa tontería?”, aseguró Florentino sobre CR7.

“Mendes (su agente) no manda nada en él. Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera”, continuó Florentino en los audios.

De igual forma, en los audios Florentino habla con Coentrao: “Ese es tolili. Es un zoquete. Ese es uno de los efectos del Madrid. Es otro que no tiene cabeza y a esos tíos el Real Madrid se los come. Ahora mismo está cagado y Mourinho es un imbécil… No es que no quiera jugar… Bueno, es un poquito subnormal. Conduce sin carnet… Dicho eso, le ha agobiado la presión y eso es de estar enfermo. Pero al otro le da igual que esté enfermo porque lo mata. ‘Tú eres un mierda”, dice.

La revelación de los audios ha desatado una tormenta sobre el Real Madrid y sobre Florentino Pérez, quien todavía no se ha pronunciado públicamente sobre sus palabras grabas en el pasado.