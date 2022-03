Polémica en Francia por la filtración del video de la patada que tiene en duda ante a Mbappé ante el Real Madrid

Se lo vio caminar con normalidad en su llegada a la capital de España, donde este miércoles el Paris Saint Germain se va a enfrentar al Real Madrid en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Y aunque figura en la lista de convocados que se difundió este martes, todo el mundo espera por ver cómo mejora Kylian Mbappé de cara a un duelo transcendental para él y su equipo.

La estrella del PSG sufrió un fuerte golpe en el pie izquierdo durante el entrenamiento del lunes e inmediatamente entró en duda para disputar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque los exámenes médicos que se realizó en el Hospital Americano de París han descartado una fractura y ofrecieron resultados “tranquilizadores”, según comunicó el club. “Más miedo que daño”, informó L’Equipe para sumar optimismo.

En el PSG trabajan a contrarreloj para ver si puede contar con su mejor delantero, quien esta temporada es el jugador más destacado del elenco dirigido por Pochettino y en el encuentro de ida se encargó de anotar el único gol prácticamente en la última jugada.

🚨 Increíble: Gueye lesionó a Mbappé y no llegaría al duelo del miércoles con Real Madrid.



Insólito que le vaya así a la gran figura antes del partido más importante del año. pic.twitter.com/K2mKarzElY — Pablo Noya 🎙️🏟️ (@PablitoNoya) March 7, 2022

“De momento, el ex del Mónaco apostaría por una nueva jornada de cuidados para colocar de su lado las máximas posibilidades de participación en la formación del miércoles. Para un jugador de este calibre, la decisión de su permanencia o presencia en la hoja de partido se toma en el último momento”, informó Le Parisien.

No obstante, no todo es optimismo en Francia. Según Olivier Dacourt, un famoso ex jugador de la selección francesa, el PSG cometió un grave error al permitir que se conozca el video en el que Idrissa Gueye pisa de lleno a Mbappé, quien gritó de dolor al sentir el contacto del centrocampista senegalés.

“Es increíble. Estas imágenes nunca deben salir. Todos los jugadores del Madrid han visto estas imágenes. Se ve claramente donde le pisa en la zurda. En las primeras acciones, irán allí. Es la Champions League. Es realmente alarmante. Estas imágenes realmente nunca deberían haber visto la luz”, sentenció Dacourt –quien jugó en el Inter, AS Roma y Leeds, entre otros clubes– en una entrevista para Late Football Club.

Mbappé entró en una lista de convocados que incluye 24 nombres, entre los que figuran todas las estrellas del club parisino, como Messi, Neymar, Di María, Verratti, Donnarumma, Navas o Marquinhos, además de Hakami, Wijnaldum, Paredes, Pereira o Kimpembe. Además, viajará con el grupo el defensa central español Sergio Ramos, que aunque sigue lesionado estará con el grupo y visitará el Bernabéu por primera vez desde su salida del Real Madrid.

”Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar, es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, 17 años, ha sido capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido”, explicó Pochettino, en una entrevista a EFE.