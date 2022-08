Mbappé marca a los 8 segundos e iguala el gol más rápido de la liga francesa

Esmiraldo ‘Jardel’ Sá da Silva, futbolista del Feirense luso, realizó una extraña técnica para patear penaltis en el empate 1-1 de su equipo contra el Leixoes por la segunda división de Portugal.

A los 65 minutos del segundo tiempo, cuando el Leixoes vencía 0-1, el equipo local tuvo una pena máxima a su favor. En ese momento, el delantero, nacido en Guinea Bissau, se preparó para realizar el tiro al arco.

No, you haven't paused this video. That is actually how Jardel Silva of the Portuguese second division takes his penalties😂 pic.twitter.com/LZUcoQaLAv