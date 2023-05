Eden Hazard no se plantea salir del Real Madrid: “¿Cumplir el año que me queda?, ¡claro!”

El atacante de 32 años, Eden Hazard, no tiene planes de abandonar en Real Madrid para la próxima campaña pese a ser uno de los jugadores que menos ha visto minutos durante las últimas temporadas. Así no confirmó en una entrevista para el medio español COPE luego de que el conjunto blanco ganara la Copa del Rey ante el Osasuna el sábado.

“¿Cumplir el año que me queda? ¡Claro!”, fueron las palabras de Hazard tras ser cuestionado sobre si continuará con su contrato, que finaliza en junio de 2024 y mediante el cual es uno de los jugadores del Real Madrid que más cobra, con un salario anual de unos $16,800,000 de dólares.

En lo que va de La Liga Santander, Hazard solo ha figurado en cinco partidos para sumar un total de 133 minutos, mientras que en Copa del Rey solo contabilizó 67 minutos en un solo duelo.

