Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez publican primera foto de su bebé recién nacida tras muerte de su hijo

El periódico español ‘El Confidencial’ ha vuelto a filtrar nuevos audios entre Gerard Piqué y Luis Rubiales.

En el capítulo hecho público este jueves, el futbolista del Barcelona se queja con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del arbitraje tras un Real Sociedad-Barcelona y a solo cuatro días de la disputa del Clásico de la campaña 2019-2020.

Según las conversaciones desveladas hoy fue Rubiales quien se puso en contacto con el defensor azulgrana para conocer su estado de ánimo y Piqué no ocultó su malestar ante la labor arbitral.

“¿Cómo estáis?”, inicia Rubiales la conversación, ante lo que Piqué responde contundente: “Jodidos, hoy la han liado”.

“¿Qué ha pasado, que no he visto lo del VAR?”, insiste el presidente de la RFEF. “Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busi en la primera parte”, explica el azulgrana.

“¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o… yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y… bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado… Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?”, se explica Rubiales.

El periódico ABC destaca que la conversación, ya de por sí llamativa, cobra aún más importancia por el dato de que apenas cuatro días después se disputaba el clásico del Camp Nou.

