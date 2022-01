«Bolillo» Gómez deja entrever que no seguirá al frente de la selección de Honduras tras caer 0-2 ante El Salvador

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood fue detenido este domingo luego de que su pareja, la influencer Harriet Robson, lo denunciara por violencia doméstica. La joven subió a Instagram varias fotos y también un video, contenido que luego borró, para mostrar públicamente probar la agresión de la que fue víctima. Por el momento, el club inglés no hizo un comunicado oficial, pero un portavoz se refirió al tema.

“Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”, escribió Harriet en un breve video en el que muestra su labio ensangrentado con un corte y su cuello. Luego publicó otras imágenes con moretones en sus brazos y una de sus piernas. Los medios ingleses The Sun y Daily Mail, entre otros, se hicieron eco del tema.

Además, Harriet publicó un audio que sería de octubre de 2021 donde apunta a otro supuesto hecho de violencia de parte del delantero del United de 20 años, en el que la habría forzado a mantener relaciones sexuales. La joven, que tiene 213 mil seguidores en su cuenta de Instagram, pronto recibió numerosas muestras de solidaridad.

La policía de Greater Manchester confirmó que los oficiales estaban investigando los hechos y un portavoz de la fuerza agregó: “La Policía del Gran Manchester está al tanto de las imágenes y videos que circulan en las redes sociales. Las investigaciones están en curso para establecer las circunstancias completas”. Dos policías fueron fotografiados esta domingo visitando la casa de Harriet para tomar declaración. Horas más tarde, la agencia AFP confirmó que Mason Greenwood fue detenido por las autoridades “por presunta violación y agresión”.

Bro wtf mason greenwood is physically abusing his girlfriend? pic.twitter.com/U1hd0X48r7 — I am Negan (@freakforbruno) January 30, 2022

El padre de la denunciante, Alan Robson, le dijo a Daily Mail que estaba “completamente devastado” por las acusaciones, ya que Greenwood “ha sido parte de nuestra familia durante dos o tres años. Como padre, no quieres saber que cosas como esas que le pasan a tu hija”. Además, reveló que “su relación no ha sido buena en los últimos meses”.

Si bien el United no formuló una declaración oficial en sus redes sociales, el citado medio británico aseguró que “Mason Greenwood no volverá a entrenar ni jugar partidos hasta nuevo aviso”. En tanto que un portavoz del club indicó que “estamos al tanto de las imágenes y denuncias que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan establecido los hechos. Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo”.

La pareja se separó en 2020 después de que se supo que Greenwood tuvo una cita con una modelo islandesa. Pero se volvieron a juntar ocho meses después, en noviembre de ese año y compartieron videos de ellos divirtiéndose en su casa.

El atacante, que es el jugador más joven en el United en debutar en la Champions League con 17 años en un partido contra el PSG, es recordado por haber sido denunciado por sus vecinos por organizar fiestas en una casa de tres plantas en pleno aislamiento por la pandemia de COVID-19.

Mientras que Charity Women’s Aid, una organización que lucha en contra de la violencia de género en el Reino Unido, emitió un comunicado donde expuso en sus redes sociales el hashtag #FootballUnitedAgainstDomesticViolence por las “publicaciones angustiosas que circulan hoy en las redes sociales”.

“Es esencial que todos los empleadores, incluidos los del fútbol, tomen muy en serio el abuso doméstico y esperamos que Manchester United lo haga en este caso. Solidaridad con Harriet Robson”, añadieron.