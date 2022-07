Jared Leto sería la «nueva víctima» de Belinda tras terminar con Christian Nodal

Cristian Castro reapareció esta semana después de estar un tiempo alejado de los medios argentinos. Ahora es jurado de «Canta conmigo ahora», programa conducido por Marcelo Tinelli, donde aprovechó para «reinventarse», y su extravagante apariencia física generó revuelo en las redes sociales.

“Me disfrazaron de troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, dijo el cantante respecto a los memes que le hicieron.

En diálogo con Telenoche, el noticiero del canal donde se emite el ciclo, Cristian Castro expresó que se toma los comentarios de la mejor manera y que está contento con el rumbo que está tomando su carrera artística. “Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios», agregó como respuesta a las bromas.

El cantante mexicano e intérprete de famosas canciones como «Por Amarte Así», «Azul», y «Lloviendo Estrellas», fue protagonista de memes muy creativos que se referían al estilo y apariencia física que muestra actualmente en la televisión. La mayoría de los usuarios de las redes sociales destacaron «la locura» de Cristian Castro y lo compararon con su padre, Manuel «El Loco» Valdés, un comediante que se destacó en los años 70 y 80 por su actitud y vestimenta.

En Canta conmigo ahora, el nuevo programa que se estrenó el pasado 25 de julio y que es transmitido de lunes a jueves a las 22:30 horas, Cristian Castro apareció cada día de la semana con un color de pelo diferente. Verde, amarillo y lila fueron algunos de los colores. Además, su vestimenta hacía juego con el color usado. En una de las emisiones, por ejemplo, apareció con un traje brillante de la marca de moda italiana Dolce & Gabbana.

Algunos memes destacaban su parecido a personajes ficticios, mientras que otros relacionaban sus coloridos conjuntos con objetos. «¿Es Cristian Castro o El Grinch?» (por el personaje de la película), «Cristian castro es ese monedero que te regala la tía en navidad», «Cómo olvidar aquella vez que Cristian Castro apareció en Los juegos del hambre» (la película estadounidense), «Te amo Cristian Castro, sos un mix entre el Joker (el Guasón), Matías Alé y Mostaza Merlo», fueron algunos comentarios.