Alarma en la selección Argentina: Lionel Messi no se entrenó con el resto del equipo

La operación se ha cerrado en 35 millones de euros más 25 por objetivos diversos: ganar el Golden Boy, número de partidos como titular, goles marcados, títulos conquistados, entre otros.

La batalla por hacerse con sus servicios fue descomunal, el Madrid compitió con ofertas del Barcelona, PSG y Chelsea que le apostaron fuerte. Sin embargo, el deseo del delantero es seguir los pasos de sus compatriotas Vinicius y Rodrygo.

Endrick se pronunció sobre el acuerdo alcanzado entre Palmeiras y Real Madrid: “Agradezco al Palmeiras, campeón de América y del mundo y, por siempre, el club de mi corazón, por brindarme todo lo necesario para llegar a ser lo que soy hoy, ayudándome a alcanzar mis sueños y respeta mis deseos y los de mi familia. Hasta que me incorpore al Real Madrid seguiré dedicándome como siempre me he dedicado a poder ofrecerle al Palmeiras aún más en el campo: más goles, más victorias, más títulos y aún más alegría para nuestra afición”.

El Palmeiras y el Real Madrid llegaron a un acuerdo este jueves para el traspaso del delantero Endrick, que llegará al equipo blanco en julio de 2024, cuando cumpla 18 años.

