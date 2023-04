VIDEO | Ninel Conde muestra su rutina de ejercicios y la critican por un hueco en la parte baja de su leggins

Drake Bell reapareció en redes sociales con un mensaje que dio mucho de qué hablar, esto luego de haber encabezado decenas de titulares a nivel internacional por una presunta desaparición. ¿Qué fue lo que dijo y cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante el mediodía del pasado 13 de abril que el Departamento de Policía de Daytona Beach declaró desaparecido al actor y cantante cuyo nombre real es Jared Bell. Y, tras una jornada intensa de búsqueda apareció sano y salvo.

Ante la ola de preocupación que causó el incidente, la estrella de Nickelodeon decidió recurrir a su cuenta oficial de Twitter para hablar al respecto. No obstante, su mensaje minimizando los hechos no tardó en desatar la molestia del público.

“¿Dejas tu teléfono en el coche y no respondes durante la noche y esto?” escribió Drake Bell, rematado con un emoji riendo, sobre la situación.

