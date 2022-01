“Compré mi primer carro para poder salir con ella” Eugenio Derbez causa revuelo al confesar su encuentro con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más reconocidos en la actualidad, pero su camino al éxito no fue fácil ya que incursionó en la televisión cuando aún trabajaba como mesero para alimentar a sus primeros dos hijos, ahora ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al confesar algunos detalles de su pasado.

El productor mexicano reveló que en su primera cita con Victoria Ruffo, no tenía éxito ni reconocimiento en la televisión y en ese preciso momento se encontraba trabajando como mesero. Durante una entrevista con Yordi Rosado Derbez señaló que ella había sido la primera en preguntar por él cuando participaba en el show Anabel Ferreira, por lo que empezó a buscar formas de acercarse a la actriz.

Luego de conocerse y concretar una cita el comediante confesó que solo ganaba 800 pesos mensuales de los cuales debía aportar para los cuidados de Aislinn y Vadhir quienes eran muy pequeños aún.

“Yo llegué en pecero (bus público) al lugar donde quedamos. Ella ya era la actriz de las telenovelas y vivía en un Penthouse. Fuimos a un restaurante, ella pidió de todo y ya estaba sacando las cuentas en mi mente. Cuando me tocó pagar, fui al baño a contar el dinero, tenía el dinero justo para pagar. Les hablé a los meseros para decirles que luego pasaría pagando la propina” detalló Derbez.

Pero las cosas no terminaron debido a que Derbez dijo que había llegado en taxi, por lo que su cita Ruffo lo dejó en el punto de abordaje más cercano “Yo me subí al taxi y entre dientes le dije al conductor que no arrancara, cuando ella se fue me bajé y me puse a pedir dinero a la gente en la calle para llamar por teléfono. Le pedí a un amigo que fuera por mí porque no tenía como regresar a casa” agregó.

En ese punto el comediante comprendió que no podía sostener una relación con Ruffo por lo que decidió alejarse de ella en más de un año hasta que empezó a trabajar en teatros.

Pero el encanto de la actriz mexicana seguía vivo en el por lo que confesó “Empecé a tener mejores ingresos y ahorré para comprar mi primer carro, lo compré para poder salir con ella”, dijo en la plataforma de YouTube.