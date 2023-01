Ordenan aprehensión contra Don Omar en Bolivia por estafa agravada

Keityn, el coautor del más reciente éxito de Shakira, ‘BZRP Music Sessions #53’, reveló cómo se dio la composición del tema en una entrevista para el programa Molusco TV.

Destacando que el mérito de la letra es de los dos, el compositor de 26 años afirmó que «Shakira siempre te va a cantar lo que siente». «Si está enamorada te va a hacer una canción de amor, cuando está con despecho te hace una canción de despecho… esa es la base de todo», dijo.

Detalló que fueron dos semanas las que tardaron en concretar la canción y que hicieron algunos cambios. «Cambiamos cosas, no sé si más fuertes, pero yo creo que menos concretas», reconoció el artista.

En tanto, el joven autor, también de origen colombiano, quien ya ha colaborado con artistas como Karol G, J Balvin, Maluma y Major Lazer, defendió a Shakira de las críticas.

«Cada quien hace su duelo, supera sus despechos como quiere. Ella es artista, usted no la ponga hacer limonada, si quiere liberarse de esa manera, que lo haga, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, está sacando música, no está haciendo nada que no sepa hacer», puntualizó Keityn.

Asimismo, aseguró que las canciones ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’ —también de su coautoría— se compusieron antes de que la relación entre la colombiana y el futbolista Gerard Piqué llegara a su fin.

