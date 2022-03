FOTOS – VIDEO | Alexa Dellanos sale con una amiga al balcón, luciendo su retaguardia en microtanga

es una chica sensual y así se deja ver día a día en Instagram. La hija de Myrka Dellanos ha tenido mucho éxito en las redes sociales presumiendo sus curvas así como los viajes que hace a diversos lugares del mundo.

En días pasados, Alexa había estado desaparecida de Instagram y su regresó fue a lo grande, presumiendo su retaguardia en una micro tanga que dejó poco a la imaginación.

“En los últimos días, perdí mi teléfono, volé a Dubai, compré un nuevo teléfono, me desconecté del mundo, me quedé despierta toda la noche con jet lag y he tenido el mejor tiempo de mi vida. Ahora estoy de vuelta publicando regularmente, ¿me extrañaron?” escribió la modelo de redes.

La mamá de Alexa fue una de las primeras en responder agregando, “Dang girl! Excuuuuuuse me! Come back to me!”.

Myrka Dellanos recientemente defendió a su hija en “La Mesa Caliente” de críticas quienes la tacharon de ser una «mujer trofeo».

“Yo digo, que tiene que ver que ella tenga una relación de 4 años. Ella empezó chiquita, ella trabaja por si sola y además, cuando ella empezó con su novio hace 4 años, él no era multimillonario“, dijo Myrka en “La Mesa Caliente”. “Ellos han crecido juntos, ella trabaja por si sola, ella gana muchísimo dinero. De hecho, es una niña tan buena, que lo primero que ella gana, enseguida me llama y me dice, ‘mami, gané esto, quiero comprarte una bolsa’. Ese es el tipo de niña que es ella y por supuesto que la voy a defender hasta el final”.