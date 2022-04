FOTOS | Demi Rose incendia Instagram y despierta bajas pasiones con su vestido rojo que resalta sus enormes atributos

A casi un mes del incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock en la 94ª edición de la entrega de premios Oscar, la madre del comediante, Rose Rock, se ha pronunciado por primera vez.

Durante una entrevista con la estación local de noticias de Carolina del Sur, WIS-TV, Rose Rock habló del momento en que Smith subió al escenario y golpeó a Chris, de 57 años, en respuesta a una broma que el comediante hizo sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

“Reaccionó a que su esposa lo mirara de reojo y fue a alegrarle el día porque se quedó muda de risa cuando ocurrió”, dijo Rose a Billie Jean Shaw, de WIS.

Rose compartió que inicialmente pensó que el incidente fue planeado mientras veía cómo se desarrollaba durante la transmisión desde su casa, pero se dio cuenta de que era real cuando Smith, de 53 años, comenzó a decir “obscenidades”.

“Cuando golpeó a Chris, nos golpeó a todos. Me pegó de verdad. Porque cuando le hizo daño a mi hijo, me hizo daño a mí también. Nadie escuchó su discurso porque todos estaban sentados pensando en lo que había acabado de pasar’”, continuó, compartiendo que su hijo estaba “feliz” de entregar el premio a Questlove durante la ceremonia.

En su primera aparición pública días después de los Oscar, Chris abordó la situación en una de sus presentaciones, diciendo: “Todavía estoy procesando lo que pasó“. El comediante también reveló al público que probablemente hablaría de lo sucedido en algún momento en un entorno más serio.

Desde entonces, Smith ha dimitido de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que organiza los Oscar, institución que también prohibió al actor asistir a sus eventos durante los próximos diez años.

A principios de este mes, el hermano de la ex estrella de ‘Saturday Night Live’, Kenny, declaró a Los Angeles Times que Chris no era consciente de la alopecia de Pinkett Smith cuando hizo la broma sobre su protagonismo en la secuela de ‘G.I. Jane’, en referencia a la cabeza rapada de Demi Moore en la película.

“El chiste fue divertido. No era divertidísimo, pero sé que si él supiera que ella tenía alopecia… no hubiera hecho un chiste sobre eso. Pero él no lo sabía”, advirtió Kenny.