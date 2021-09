FOTO: Cardi B confirma que ya nació su segundo hijo

Thalía compartió a través de sus redes sociales y con un video cómo ha quedado su hogar debido a las fuertes tormentas de Nueva York. El paso del huracán Ida ha golpeado a varias celebridades. Cardi B y Thalía se han visto afectadas ya que sus propiedades literalmente se han inundado. En el caso de la mexicana, ésta teme incluso por una explosión, ya que varios cables eléctricos han quedado bajo el agua. Y otros han estado a punto de mojarse.

Se sabe que el servicio meteorológico dio alerta de inundaciones esto para las principales zonas de la ciudad. En esta caso hablamos de ciudades como Brooklyn, Manhattan y Queens y alertaron que podría prolongarse el mal tiempo.

En el caso de Thalía, ésta ha dejado ver todos los espacios de su hogar que se vieron inundados: su gimnasio, estudio de grabación y un espacio para grabar sus videos quedaron expuestos al agua, y en este último tiene varias lámparas rodeadas por una serie de cables y conexiones que de momento están cubiertos por agua, de ahí su temor por una posible explosión.

“¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos. “No por favor, la electricidad, las luces, todo. Es la fuente de la juventud, mi casa”, dijo Thalía medio en serio, medio en broma al mostrar el desastre.

Ver Video Acá.