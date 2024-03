Modelo extranjera critica a organilleros y califica su música como “sonido horrible”

Las redes sociales estallaron en una polémica tras las críticas de Breanna Claye, una modelo estadounidense residente en la Ciudad de México (CDMX), hacia los organilleros.

Claye, quien trabajaba para la agencia de modelaje Queta Rojas Group, desató una ola de comentarios negativos luego de un video donde cuestionaba la música de los organilleros y pedía no darles dinero para que “no contaminen con su ruido”.

Las declaraciones de Claye generaron indignación entre los capitalinos y la comunidad mexicana en general. En el video, la modelo calificó el sonido de los órganos musicales como “contaminante” y afirmó que darles dinero era validar su actividad. Además, criticó la calidad del sonido, describiéndolo como “horrible”.

“Dar dinero a estos tipos es como decirles que esta bien para que sigan con la contaminación acústica. Ni siquiera suena bien (Giving money to these pplonly tells them it’s olay to pollute with noise pollution, so I’ll never. It doesn’t even sound good)”

“El sonido número uno más molesto en México y hay muchos. No soporto a estos tipos que encienden esta caja de música de sonidos horribles (The 1 most annoying sound in Mexico & there’s a lot I can’t stand these ppl who turn this music box of horrible sounds), dijo la modelo extranjera en su cuenta de Instagram.

Debido a ello, la agencia de modelaje Queta Rojas Group tomó la decisión de despedir a Claye después del revuelo causado por sus comentarios.

“En Queta Rojas valoramos y respetamos la diversidad de culturas y opiniones. Debido a que no refleja la postura ni los valores de nuestra agencia hemos decidido no continuar con su representación” dijo la agencia de modelos en un comunicado.

En un comunicado, la agencia afirmó que no compartía las opiniones de la modelo y que sus comentarios no mostraban respeto hacia la cultura mexicana y los tradicionales organilleros, quienes han buscado ser reconocidos como Patrimonio Cultural Intangible.

La controversia ha destacado la sensibilidad en torno a la diversidad cultural y el respeto hacia las tradiciones mexicanas, desencadenando un debate en las redes sociales sobre la gentrificación.

