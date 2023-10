Apple lanzó solución para el sobrecalentamiento del iPhone 15 Pro en el nuevo iOS 17.0.3

Nadie duda del poder de Taylor Swift para generar ingresos. Afortunadamente para las cadenas de cine, el concierto The Eras Tour Film está en camino a convertirse en uno de los seis estrenos más taquilleros del 2023. Con US $100 millones a nivel global, todo parece indicar que octubre será el mes de los Swifties y que difícilmente podremos ir al cine sin escuchar de fondo alguna de sus canciones durante sus proyecciones.

¿Cuántos boletos ha vendido el concierto de Taylor Swift: The Eras Tour Film?

De acuerdo con Variety, Taylor Swift: The Eras Tour Film ha rebasado los US $100 millones a nivel global, no sólo local. Así lo ha confirmado la distribuidora AMC, la cual se encargó de llevar este concierto grabado a los y las fanáticas de la cantante pop. Esto ya la pone entre los seis estrenos más taquilleros del 2023 en Estados Unidos, a reserva de que durante su estreno recaude significativamente más.

La cifra la pone al nivel de Barbie, Super Mario Bros. La Película , Spider-Man: A Través del Spider-Verso , Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 60%, títulos que rebasaron ese número también durante su lanzamiento en Estados Unidos. El último le lleva a la gira musical apenas 6 millones de dólares de ventaja. La industria ha quedado impresionada, pues será un taquillazo de récord para cualquier concierto pregrabado

En caso de que no sean swifties, The Eras Tour es la más reciente gira de la cantante. Y es un repaso por los distintos estilos que abrazó a lo largo de su carrera de poco más de 15 años. Se compondrá de 146 fechas, con la última de ellas teniendo lugar a finales de noviembre de 2024. Hasta ahora, se cree que podría rebasar los US $1,000 millones en ventas de boletos para cuando concluya; de momento se reporta que ya lleva más de la mitad de esa cantidad.

En cuanto al filme, todavía no queda muy claro qué tanto dinero podría llevarse. La grabación tendrá una competencia fuerte a finales de octubre con Five Nights at Freddy’s, filme de horror que se ha colocado como el potencial éxito de Halloween. En noviembre, verá compartir la cartelera con esperadas franquicias como la precuela Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes y The Marvels, así como con la épica de guerra Napoleón.

El verano del 2023 irónicamente prometía para los cines con una programación abarrotada de títulos, de los cuales pocos lograron siquiera cumplir las expectativas. Por el lado musical, Swift, Beyoncé Knowles y Madonna tenían programado salir de gira en esa misma época del año, con la última teniendo que posponer la suya a causa de problemas de salud. No obstante, y siguiendo el tremendo éxito de la cantante de “Shake it Off”, Beyonce anunció apenas está semana el lanzamiento de su concierto Renaissance Tour a finales de noviembre.

¿Será que The Eras Tour inicia un impulso para los grandes conciertos en el cine, la taquilla le dará un camino más amplio a Swift en el mundo del cine, en el cual no ha tenido la mejor de las suertes? Ya lo descubriremos a partir de la próxima semana cuando el 13 de octubre se inician las proyecciones del show. De momento, pueden agradecerle a Taylor por salvar el otoño y llevar todo el dinero de sus fans directo a las cadenas de cine.

