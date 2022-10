Presidente Bukele presentó sus respetos a militares que fallecieron en Comasagua

El presidente de la república, Nayib Bukele, visitó el lunes por la tarde el lugar donde se rescataron los cuerpos de cinco soldados fallecidos debido a la depresión tropical Julia, en el municipio de Comasagua, departamento de La Libertad.

El mandatario brindó sus respetos a los militares caídos y mostró su admiración a los cuerpos de seguridad por su labor.

El presidente destacó que eran personas que «están trabajando para que la demás gente esté segura» y agregó que es imposible estar seguros de la tragedia que pudo haber golpeado a El Salvador debido a la situación climática.

«La gente espera y confía en nosotros, saben que no somos magos, que no podemos detener la inclemencia del tiempo. No podemos detener esto», dijo el mandatario, pero aseguró que “si podemos prepararnos, trabajar, y hacer lo que esté a nuestro alcance».

#LoÚltimo | Presidente @nayibbukele visitó esta tarde el lugar donde se rescataron los cuerpos de cinco soldados fallecidos por #Julia, en #Comasagua. El mandatario brindó sus respetos a los militares caídos y mostró su admiración a los cuerpos de seguridad por su labor. pic.twitter.com/jlfpJ3K2SW — Diario El Salvador (@elsalvador) October 11, 2022

El presidente Bukele aseguró que «gracias a ese trabajo y preparación, a las decenas de miles de personas que están haciendo este trabajo, el problema es menor de lo que pudo haber sido», en referencia a todos los efectivos que se encuentran activos ante la emergencia.

Al menos una decena de personas quedaron soterradas luego que un muro en la finca Germanía en Comasagua colapsara, confirmaron las autoridades de Cruz Roja.

De acuerdo a la información preliminar que reportan las autoridades ya fueron encontrados 4 cadáveres y posiblemente hay más de 5 personas que aún están soterradas. Ha trascendido que entre las víctimas se encuentran militares que estaban destacados en la zona, como parte del cerco de seguridad anti pandillas, sin embargo, esto no ha sido confirmado aún por las autoridades correspondientes.