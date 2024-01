Nayib Bukele con el 81.9 % de la preferencia electoral para elecciones de febrero

La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) llevó a cabo ayer, en compañía de analistas del laboratorio de control de calidad de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), la primera prueba de la tinta indeleble que adquirió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con una empresa mexicana para utilizarla en las elecciones generales.

La tinta indeleble se utilizará en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) para marcar un dedo de los votantes para evitar que haya duplicidad del sufragio. En ese sentido, la JVE probó que el producto quede marcado en la piel de los electores durante todo el día de las elecciones, y que no se pueda quitar con ninguna sustancia química.

«Hemos corroborado que en verdad la tinta es indeleble y que no daña tampoco a la persona. Hemos corroborado que no va a haber una duplicidad de votos el día de las elecciones, porque la tinta no se borra el mismo día», expresó Mireya Monterrosa, directora general de la JVE.

Katherine Mejía, analista del laboratorio de control de calidad de la USAM, explicó que se usaron 38 solventes y sustancias químicas, algunos de uso doméstico y otros industrial, para verificar que ninguno pueda borrar la marca de la tinta en la piel, al menos por 24 horas.

