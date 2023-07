«Chino» Flores: «Estamos en un proceso de reflexión y organización de acompañamiento a la base y a la población»

En candidato a la presidencia por el partido Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, habló del proceso de la elección interna que se llevó a cabo días atrás, donde él junto a Werner Marroquín, sindicalista y residente en el exterior, resultaron elegidos para competir por la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones 2024.

Flores agradeció la participación de la militancia qué según él, tuvo una asistencia del 78%, porcentaje que le brindó su confianza para ser él, candidato oficial que compita por la presidencia de la República.

“Somos el único partido en que su militancia votó en los cinco continentes mediante el voto electrónico y es el partido que lleva como fórmula presidencial a un miembro de la diáspora, candidatos a diputados de la diáspora y consejos también”, aseguró “El Chino” Flores.

El candidato a la presidencia por el partido de izquierda destacó además que la votación interna del FMLN dejó un alto porcentaje de nominaciones de mujeres asegurando que “el 47% de las candidaturas son mujeres, casi la paridad y ningún otro partido lo hace”, señaló el invitado de la entrevista de El Salvador Today.

“El Chino” Flores se refirió también a la transformación que se está llevando a cabo al interior del partido rojo, señalando que dicho cambio va orientado a la reflexión.

“Como FMLN estamos en un proceso de reflexión, organización de acompañamiento a la base y a la población, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, ambientales y del agua”, citó Flores.

Sobre lo que será su propuesta de campaña para las elecciones del 2024 candidato efemelenista dijo que ésta será orientada al tema de seguridad.

“Vamos a presentar una propuesta muy inteligente y la seguridad de la población es lo más importante para nosotros. Eso significa vamos a trabajar con expertos de seguridad con políticas claras y que estas no vayan en contra del inocente”, recalcó Flores, quien a su vez prometió “investigar a jueces y a quienes están aplicado un régimen autoritario porque hay policías y soldados que se creen Rambo o RoboCop”.

En cuanto al tema de la reelección presidencial del presidente Bukele, Manuel Flores fue claro al señalar que: “la constitución nuestra no lo permite, no permite la reelección. Acá tenía que reformar la Constitución pero no les da el tiempo y recurrieron a una sentencia, y ahora queremos ver cómo van a explicar la renuncia en diciembre”, sentenció “El Chino” Flores.

— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 19, 2023

