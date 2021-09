Elementos del bomberos fueron agredidos por supuestos manifestantes al intentar apagar el incendio de una motocicleta

Una familia en San Emigdio, La Paz, se llevó una gran sorpresa al encontrar en un polín de su vivienda una inesperada ‘invitada’.

Se trata de un boa imperator, de un poco más de un metro de longitud, que se resguardaba en un polín.

Miembros del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) indicaron que esta especie, también conocida como ´Masacuata’, no posee veneno, por lo que no es necesario atacarla debido a que, en este sentido, no pone en riesgo la vida de las personas.

“Es huidiza y tiende a alejarse de las personas, pero se vuelven agresivas cuando se sienten amenazadas”, explicaron Bomberos, al tiempo que detallaron que el reptil sería liberado en una zona adecuada.