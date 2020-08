Asamblea Legislativa no publica información sobre empleados asignados para cada diputado

La Asamblea Legislativa no ha publicado en su portal de transparencia información sobre cuántos empleados son asignados para cada uno de los 84 legisladores, como tampoco sus nombres ni las funciones que realizan o los salarios que devengan.

En la información oficial del Congreso solo se desglosa la cantidad de empleados por grupo parlamentario, pero no da más detalles.

Es más, los únicos datos publicados son hasta el abril de 2020, según se puede leer en el portal de transparencia de dicho órgano de Estado.

Las bancadas legislativas no dan cuenta de esta información a la Unidad de Acceso a la Información legislativa. Recientemente, un ciudadano solicitó información sobre los empleados asignados a la diputada Yanci Urbina, pero la referida unidad señaló que no hay información institucional sobre esas contrataciones, ya que no pasaron por Junta Directiva.