102,855 ciudadanos serán seleccionados para las JRV

El 53.6 % de los ciudadanos dio el visto bueno a la decisión que tomaron los diputados de la Asamblea Legislativa el 13 de junio pasado en el sentido de reducir el número de los municipios de 262 a 44, según los datos arrojados por la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la UCA, que fue presentada recientemente.

Una de las preguntas que contenía la encuesta fue: «¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de los diputados de reducir el número de municipios del país?». El 53.6 % respondió de forma afirmativa, el 39.2 % se mostró en contra, mientras que el 7.2 % dijo no sabía acerca del tema o no respondió.

Mauricio Rodríguez, analista político, señaló que es «muy probable que sea más del 53.6 % de la población tiene una opinión favorable respecto a la reducción de municipios, pero hay que tomar en cuenta qué institución presentó esos resultados». Generalmente, la UCA ha mostrado su rechazo a las decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele y del grupo parlamentario de Nuevas Ideas.

Rodríguez añadió que la «UCA se ha caracterizado por tener una posición antagónica a las decisiones y políticas empleadas por el Gobierno, no obstante, ellos se ven forzados a presentar este tipo de datos que a la larga generan una imagen positiva para esta administración» gubernamental.

La misma encuesta reveló que el 61.1 % de la población consideró que la reducción de municipios le beneficiará mucho o un poco, el 33.1 % consideró que no le traerá ningún beneficio, mientras que el 5.8 % contestó que no sabía acerca del tema o no respondió.

De acuerdo con el analista esta disposición generará un impacto positivo porque en el esquema de 262 alcaldías muchas de ellas operaban «con números rojos, porque su recaudación era totalmente deficiente y erogaba salarios de alcaldes de $4,000 y $5,000, que no son congruentes con la realidad de dichos municipios».

El analista destacó también que la reducción de los municipios es un tema político que lleva a su base la modernización del Estado y la erradicación de la corrupción de las gestiones edilicias anteriores. Asimismo, recordó que la oposición política emprendió una campaña de ataque y desinformación por la reducción del número de los municipios.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...