Nayib Bukele: “No les vamos a permitir un fraude”

El presidente de la República, Nayib Bukele, se pronunció ante el audio filtrado de Guillermo Wellman, delegado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El audio dejo en claro el intento de Wellman, de manipular el sistema que será utilizado para la transmisión y conteo de los votos de la elección de diputados y alcaldes a realizarse este 28 de febrero.

“Esto es extremadamente serio. No les vamos a permitir un fraude. Los demás magistrados del TSE deben desmarcarse de Guillermo Wellman o terminarán siendo procesados junto a él, por corrupción y fraude electoral”, les señaló el mandatario.

“Wellman no solo es el líder del fraude, sino que está protegiendo sus negocios oscuros con Bo Yang. Él será procesado e irá a la cárcel y lo sabe. La pregunta es si los demás magistrados lo acompañarán o se pondrán del lado de la democracia, respetando la voluntad del pueblo”, agregó Bukele.

En el filtrado se le escucha al miembro del ente colegiado, molesto porque los técnicos del TSE impidieron que él alterara los datos. Y le grita a la presidenta del TSE Dora Esmeralda Martínez.

“Señora presidenta, yo no puedo estar en una discusión donde dos empleados me están diciendo qué hacer. Yo soy colegiado, y como colegiado tomo decisiones, por favor respétenos, yo no he pedido la destitución de ustedes, pero si no ayudan, no estorben”, se le escucha a Wellman.

Por su parte Xavi Zablah, del partido de Nuevas Ideas, exigió una auditoria nacional por este caso para transparentar el procesamiento de datos el día del evento.

“Una auditoría internacional es lo que necesitamos, nada más. Es por el bien de todos. Solo queremos elecciones justas, ni más ni menos. (…) Haremos todo lo que tengamos que hacer para evitar que nos roben un tan solo voto. Pero la única manera, la única garantía real contra el fraude, es salir a votar masivamente este 28 de febrero.”, dijo Zablah.

El colegiado realizó, este día, un simulacro de conteo de votos y fue un fracaso total; ya que el sistema digital de recolección, procesamiento y divulgación de resultados, presentó errores.