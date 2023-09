Capturan a salvaje que mató a un bolito de la calle tras encarnizada pelea

Hoy los habitantes de las islas Tasajera y El Cordoncillo del municipio de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, recibieron un cargamento de agua potable.

La ayuda llega de manera inmediata, pues desde el domingo los técnicos de la Oficina de Vinculación Territorial (OVT) y del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), junto con otras instituciones de Gobierno, recopilaron información de daños para intervenir y solventar problemáticas, como el levantamiento de bordas.

«Desde ayer como OVT nos activamos, se trasladaron 14 promotores al municipio para hacer un mapeo de daños, se hicieron cinco equipos, los cuales visitaron toda la zona costera, luego se monitoreó la zona de manglares, las colonias y las comunidades. La zona más afectada ha sido la de manglares, donde entró agua a las viviendas que se encuentran cercanas y principalmente en las dos islas: Tasajera y El Cordoncillo, el agua ingresó a tierra y contaminó con agua salada los mantos de donde se abastecen de agua dulce», dijo el técnico departamental de la OVT, Roberto Adolfo Santos González.

Los líderes de la zona y pescadores agradecieron el rápido respaldo que están recibiendo de parte del MAG, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, de la Marina Nacional de El Salvador, la División de la Policía Costera de la Policía Nacional Civil, entre otras entidades del Estado.

«Los pozos que tenemos se salaron y también las casas que son de pared de lámina se van a dañar por la sal. Las personas que se dedican a la pesca no pueden salir a realizar sus faenas, por tanto no están trayendo el sustento a sus hogares», expresó Jorge Luis Moz Cabrera, presidente de la Adesco de la isla El Cordoncillo.

El líder agregó que las autoridades han actuado de manera eficiente. «Para mí es excelente, desde ayer tuvimos apoyo de las entidades, vinieron a verificar daños y a ponerse a las órdenes de la comunidad; los de la Marina Nacional nos ayudaron a hacer las bordas para que no siguiera entrando el agua y fue un éxito, también vino la Fuerza Aérea de Comalapa y la alcaldía».

La OVT y CENDEPESCA hacen un llamado a los pescadores para que estén atentos a la información brindada por las fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades que monitorean el clima, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rosa Elvira Flores, una de las beneficiadas, recalcó que los esfuerzos realizados en el territorio son de gran beneficio. «Mi esposo es pescador y queremos agradecerles por traernos agua, pues no tenemos agua potable y a los pozos que tenemos le entró la llena y fueron afectados porque se salaron, así no se puede tomar. He recibido agua y me servirá para mis hijos».

En la isla Tasajera, Ángela Peraza, subrayó que los técnicos del MAG y demás entidades de Gobierno trabajan de manera constante: «El apoyo lo hemos recibido de manera inmediata, porque ayer a las 10:00 de la noche estábamos recibiendo un cargamento de agua. La prioridad son los niños, ya que ellos son los más afectados por cualquier enfermedad».

Leonor Santana de la isla El Cordoncillo, luego de recibir el agua, resaltó el liderazgo del Presidente Nayib Bukele. «Me parece que tiene un buen corazón para nosotros que somos tan pobres y necesitamos está ayuda. Ahorita no tenemos agua para tomar y le agradecemos mucho al Presidente por actuar rápido, nunca habíamos recibido una ayuda así de inmediato, ya que habíamos sido olvidados por mucho tiempo», aseguró Leonor.

