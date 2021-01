Se muestran inconformes por vetos presidenciales los diputados de ARENA y FMLN

El político colombiano Mauricio Toro, reaccionó y calificó de ‘fatal’ que el candidato a diputado propietario por Santa Ana del partido ARENA, Brayant Gálvez, haya copiado su video de campaña.

Toro, tras ser cuestionado por muchos a través de Twitter, fue enfático y dijo que ellos (su equipo) en ningún momento han “autorizado el uso de sus videos de campaña”.

“A los amigos de El Salvador que me han preguntado por DM: no, nosotros no hemos autorizado el uso de nuestros videos de campaña, ni tuvimos agencia de publicidad”, explicó el congresista.

De igual manera, Toro, quien se convirtió en el primer congresista abiertamente gay en ganar un curul en Colombia en 2018, manifestó que “en creatividad se pueden usar referentes y similitudes, pero esto es una copia idéntica. ¡Fatal!”.