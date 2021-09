Critican a Moisés Urbina por utilizar un tuit falso durante entrevista televisiva

El presentador de televisión, Moisés Urbina, ha sido muy criticado en las redes sociales por utilizar un tuit falso para realizar una pregunta a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

“Mañana hay sesión plenaria, es decir hoy martes, le tenemos una sorpresa, señora. Usted no sé si leyó o le informaron de esta publicación”, le preguntó Urbina a Jean Manes utilizando un tuit falso a nombre de la diputada Alexia Rivas.

Dicho tuit, ya había sido desmentido por la diputada, pero Urbina siempre lo utilizó durante la entrevista.

“Señor Moisés Urbina, al parecer no leyó esto. De ser así, espero una rectificación de su parte”, publicó la diputada Alexia Rivas en Twitter.

Acto seguido, el entrevistador pidió disculpas a la diputada por utilizar su nombre y un tuit falso para atacar al Gobierno del Presidente Bukele.

“Al momento en que hice la pregunta, no tenía conocimiento que se había desvirtuado la validez de la publicación, pues ha sido hasta su comunicación, que he tenido conocimiento que era falsa… No obstante, lo anterior, reciba mis más sinceras disculpas”, dijo Urbina.

Este es el tuit falso que Urbina utilizó para realizar la pregunta a Manes: