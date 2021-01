Salud verifica el cumplimiento de medidas preventivas de COVID-19 en el transporte público

La concejala de ARENA de la alcaldía de San Salvador, Arlyn Rivas, presentó este viernes al Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) un segundo escrito para anular su proceso de expulsión de dicho partido político tras denunciar anomalías y maltrato del edil, Ernesto Muyshondt.

Rivas presentó esta mañana el escrito ante el Tribunal de Primera Instancia del COENA en esta capital para pedir la nulidad del proceso en su contra.

“Yo lo atribuyo al tema de poder estar señalando dentro del Concejo Municipal la mala administración de Muyshondt”, respondió Rivas a la prensa tras ser consultada sobre las medidas tomadas por el COENA.

Arlyn Rivas explicó en su cuenta de Twitter que presentó un segundo escrito “ante El Tribunal de Primera Instancia de ARENA, en el que solicito se dé por anulado el proceso de expulsión iniciado”.

Denunció que no se le notificó “los motivos que llevaron a interponer esta denuncia al presidente del COENA… es una clara violación al debido proceso”.

“Solicito se dé inicio a un nuevo proceso basado en la misma denuncia y en el cual se me garantice mi derecho a conocer los motivos y así poder presentar las respectivas pruebas”, señaló.

Por otra parte dijo estar “completamente segura que no he faltado a ninguna de las causales establecidas en el Art 134 de los estatutos del partido: Sé que este proceso obedece a un intento de querer callarme y que no denuncie las irregularidades de la administración del alcalde Muyshondt”, añadió la concejala de ARENA.

Rivas acusó públicamente al alcalde capitalino de acoso y discriminación política por no acceder a tapar los actos de corrupción dentro de la comuna y señaló que a pesar de eso seguirá “trabajando en el territorio. Mi trabajo por los capitalinos no para. ¡Los buenos servidores públicos somos más!”, agregó.

De acuerdo con Rivas, la diferencia con el jefe edilicio es por la falta de transparencia en la gestión capitalina y que la llevó a votar en contra de algunas iniciativas municipales, que no iban en beneficio de los capitalinos, y comenzó a cuestionar su comportamiento dentro del concejo municipal.

“En el tiempo en que fungí como directora de la Dirección para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, llegué a poner orden y así, terminar con una etapa de corrupción del anterior director”, explicó Rivas.

Dijo que “estas decisiones han tenido como consecuencia de que el alcalde no me llevara en la planilla para su reelección y además, mi destitución sin explicación alguna de la Dirección ejecutiva de la Dirección para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos”, explicó Rivas.